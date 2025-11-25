«Это не пенальти». Быстров — о падении Комличенко в матче «Локомотива» с «Краснодаром»
Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал эпизод с падением нападающего «Локомотива» Николая Комличенко в матче 16-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». По словам Быстрова, форвард железнодорожников симулировал.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11' 1:1 Аугусто – 15'
«Я, наверное, единственный, кто будет за то, что здесь не было пенальти. Знаешь почему? Потому что смотри. Левая нога у Комличенко на весу. То есть игрок «Краснодара» успевает дотянуться до мяча, и Комличенко сам бьёт ему в ногу. На повторе посмотрите.
Не игрок «Краснодара» сбивает Комличенко. Левой ногой, она на весу, нападающий просто бьёт соперника. Бьёт и падает. Ну, это симуляция», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».
