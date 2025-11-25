«Это не пенальти». Быстров — о падении Комличенко в матче «Локомотива» с «Краснодаром»

Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал эпизод с падением нападающего «Локомотива» Николая Комличенко в матче 16-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». По словам Быстрова, форвард железнодорожников симулировал.

«Я, наверное, единственный, кто будет за то, что здесь не было пенальти. Знаешь почему? Потому что смотри. Левая нога у Комличенко на весу. То есть игрок «Краснодара» успевает дотянуться до мяча, и Комличенко сам бьёт ему в ногу. На повторе посмотрите.

Не игрок «Краснодара» сбивает Комличенко. Левой ногой, она на весу, нападающий просто бьёт соперника. Бьёт и падает. Ну, это симуляция», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».