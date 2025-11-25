Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике: Лига чемпионов — турнир «ПСЖ», мы действующие победители

Луис Энрике: Лига чемпионов — турнир «ПСЖ», мы действующие победители
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился своими ожиданиями от матча, подчеркнув значимость турнира для его команды и предвидя сложную борьбу. Парижане готовятся принять английский «Тоттенхэм» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Предстоящая встреча состоится в среду на стадионе «Парк де Пренс».

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тренироваться легче, не нужно много говорить, потому что вы чувствуете, что это другие встречи и другое соревнование. Это наш турнир, мы действующие победители и хотим продолжать в том же духе.

«Тоттенхэм» очень хорошо начал сезон, до сих пор не проигрывал в Лиге чемпионов. Большинство их игроков выступают в сборных. Это сильная команда, матч будет не таким, как в Суперкубке Европы. Мы хотим доминировать – будет сложно, но мы играем на «Парк де Пренс», — приводит слова Энрике RMC Sport.

После четырёх туров «ПСЖ» располагается на пятой строчке турнирной таблицы группового этапа Лиги чемпионов с девятью очками.

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Тоттенхэм». Реванш за Суперкубок УЕФА? Забудьте
«ПСЖ» — «Тоттенхэм». Реванш за Суперкубок УЕФА? Забудьте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android