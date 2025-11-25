Луис Энрике: Лига чемпионов — турнир «ПСЖ», мы действующие победители

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился своими ожиданиями от матча, подчеркнув значимость турнира для его команды и предвидя сложную борьбу. Парижане готовятся принять английский «Тоттенхэм» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Предстоящая встреча состоится в среду на стадионе «Парк де Пренс».

«Тренироваться легче, не нужно много говорить, потому что вы чувствуете, что это другие встречи и другое соревнование. Это наш турнир, мы действующие победители и хотим продолжать в том же духе.

«Тоттенхэм» очень хорошо начал сезон, до сих пор не проигрывал в Лиге чемпионов. Большинство их игроков выступают в сборных. Это сильная команда, матч будет не таким, как в Суперкубке Европы. Мы хотим доминировать – будет сложно, но мы играем на «Парк де Пренс», — приводит слова Энрике RMC Sport.

После четырёх туров «ПСЖ» располагается на пятой строчке турнирной таблицы группового этапа Лиги чемпионов с девятью очками.