Челси — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол

Игрок «Краснодара» Тормена считает, что Батраков мог бы заиграть в любой команде Европы

Защитник «Краснодара» Витор Тормена поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в очном матче команд в 16-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11'     1:1 Аугусто – 15'    

«На мой взгляд, Алексей является игроком очень высокого уровня. Надо отметить, что он всегда проводит хорошие матчи, в том числе с «Краснодаром». Да и в целом он выступает на высоком уровне уже достаточно давно. Поэтому, да, я считаю, что Батраков без всяких проблем мог бы заиграть в любой европейской команде», – приводит слова Тормены «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

Агент Батракова раскрыл, какой оклад на самом деле предлагали игроку в Саудовской Аравии

Сколько стоят молодые футболисты:

