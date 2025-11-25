Игрок «Краснодара» Тормена считает, что Батраков мог бы заиграть в любой команде Европы

Защитник «Краснодара» Витор Тормена поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в очном матче команд в 16-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (1:1).

«На мой взгляд, Алексей является игроком очень высокого уровня. Надо отметить, что он всегда проводит хорошие матчи, в том числе с «Краснодаром». Да и в целом он выступает на высоком уровне уже достаточно давно. Поэтому, да, я считаю, что Батраков без всяких проблем мог бы заиграть в любой европейской команде», – приводит слова Тормены «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

Материалы по теме Агент Батракова раскрыл, какой оклад на самом деле предлагали игроку в Саудовской Аравии

Сколько стоят молодые футболисты: