«Торпедо» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 25 ноября, состоится матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором сыграют московское «Торпедо» и калининградская «Балтика». Встречу примет стадион «Арена Химки». В качестве главного арбитра матча выступит Андрей Прокопов из Ярославля. Стартовый свисток раздастся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Торпедо»: Солдатенко, Степанов, Бородин, Данилкин, Иваньков, Байтуков, Галоян, Москвичёв, Орехов, Юшин, Каштанов.

«Балтика»: Кукушкин, Гассама, Мендель, Ковалёв, Ковач, Йенне, Андраде, Обонин, Манелов, Чивич, Оффор.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.