Гендиректор ЦСКА назвал парадоксальной ситуацию с делом Влашича и Фукса

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о решении ФИФА полностью удовлетворить требования московского клуба по выплатам за экс-игроков красно-синих Николы Влашича и Бруно Фукса.

– Как восприняли решение ФИФА полностью удовлетворить требования ЦСКА по выплатам за Влашича и Фукса?

– Это парадоксально. ФИФА дважды встаёт на сторону ЦСКА, считает, что никаких оснований у англичан не платить нет, так как мы не под европейскими санкциями. Но по итогам решения CAS, по сути, это решение меняется. Мы будем продолжать настаивать на своём, чтобы справедливость восторжествовала, — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

Напомним, Влашич перешёл в «Вест Хэм» из ЦСКА летом 2021 года. Трансфер Фукса в «Атлетико Минейро» состоялся в январе 2025 года.

