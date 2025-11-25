«Будё-Глимт» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 25 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Будё-Глимт» и «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Аспмюра» в городе Будё (Норвегия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем туре норвежцы уступили «Монако» со счётом 0:1. Туринцы сыграли вничью со «Спортингом» со счётом 1:1.

В следующем туре «Будё-Глимт» проведёт игру с дортмундской «Боруссией» (10 декабря), а «Ювентус» встретится с кипрским «Пафосом» (10 декабря).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.