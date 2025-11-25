Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

«Торпедо» — «Балтика»: Мендель вывел гостей вперёд на 19-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором играют московское «Торпедо» и калининградская «Балтика». Встреча проходит на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра матча выступает Андрей Прокопов из Ярославля. На данный момент счёт 1:0 в пользу балтийцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
25 ноября 2025, вторник. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Перерыв
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Мендель – 19'    

На 19-й минуте Андрей Мендель открыл счёт в этой игре и вывел балтийцев вперёд.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.

