«Торпедо» — «Балтика»: Мендель вывел гостей вперёд на 19-й минуте

В эти минуты идёт матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором играют московское «Торпедо» и калининградская «Балтика». Встреча проходит на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра матча выступает Андрей Прокопов из Ярославля. На данный момент счёт 1:0 в пользу балтийцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 19-й минуте Андрей Мендель открыл счёт в этой игре и вывел балтийцев вперёд.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.