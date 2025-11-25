Игрок «Эвертона» Гейе принёс извинения за стычку с одноклубником в матче с «МЮ»

Защитник «Эвертона» Идрисса Гейе принёс извинения за стычку с одноклубником Майклом Кином во время матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Я хотел бы прежде всего извиниться перед своим одноклубником Майклом Кином. Я беру на себя полную ответственность за свою реакцию на случившееся на поле. Также прошу прощения у одноклубников, тренеров, болельщиков и клуба. То, что произошло, не отражает ценности, на которые я ориентируюсь. Эмоции могут взять контроль, но ничто не может оправдать подобное поведение. Обещаю, что подобное не повторится», — написал Гейе в социальных сетях.