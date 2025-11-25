Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
Игрок «Эвертона» Гейе принёс извинения за стычку с одноклубником в матче с «МЮ»

Защитник «Эвертона» Идрисса Гейе принёс извинения за стычку с одноклубником Майклом Кином во время матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
24 ноября 2025, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Дьюсбери-Холл – 29'    
Удаления: нет / Гейе – 13'

«Я хотел бы прежде всего извиниться перед своим одноклубником Майклом Кином. Я беру на себя полную ответственность за свою реакцию на случившееся на поле. Также прошу прощения у одноклубников, тренеров, болельщиков и клуба. То, что произошло, не отражает ценности, на которые я ориентируюсь. Эмоции могут взять контроль, но ничто не может оправдать подобное поведение. Обещаю, что подобное не повторится», — написал Гейе в социальных сетях.

Видео
Игрок «Эвертона» Гейе был удалён в матче с «МЮ» за стычку с одноклубником
