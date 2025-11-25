Игрок «Эвертона» Гейе принёс извинения за стычку с одноклубником в матче с «МЮ»
Поделиться
Защитник «Эвертона» Идрисса Гейе принёс извинения за стычку с одноклубником Майклом Кином во время матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:0).
Англия — Премьер-лига . 12-й тур
24 ноября 2025, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Дьюсбери-Холл – 29'
Удаления: нет / Гейе – 13'
«Я хотел бы прежде всего извиниться перед своим одноклубником Майклом Кином. Я беру на себя полную ответственность за свою реакцию на случившееся на поле. Также прошу прощения у одноклубников, тренеров, болельщиков и клуба. То, что произошло, не отражает ценности, на которые я ориентируюсь. Эмоции могут взять контроль, но ничто не может оправдать подобное поведение. Обещаю, что подобное не повторится», — написал Гейе в социальных сетях.
Комментарии
- 25 ноября 2025
-
18:59
-
18:45
-
18:42
-
18:40
-
18:35
-
18:35
-
18:23
-
18:19
-
18:02
-
17:59
-
17:53
-
17:49
-
17:45
-
17:36
-
17:35
-
17:30
-
17:19
-
17:14
-
17:13
-
17:03
-
16:49
-
16:47
-
16:45
-
16:41
-
16:37
-
16:35
-
16:29
-
16:22
-
16:21
-
16:17
-
16:16
-
16:02
-
15:57
-
15:56
-
15:51