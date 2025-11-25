Аморим не согласен с решением удалить игрока «Эвертона» Гейе за стычку с одноклубником
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим выразил несогласие с решением судьи Тони Харрингтона удалить защитника «Эвертона» Идрисса Гейе за стычку с партнёром по команде Майклом Кином на 13-й минуте очного матча в 12-м туре чемпионата Англии (0:1).
Англия — Премьер-лига . 12-й тур
24 ноября 2025, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Дьюсбери-Холл – 29'
Удаления: нет / Гейе – 13'
«Ссориться — это не плохо. Это ещё не значит, что они друг друга не уважают. Я не согласен с этим удалением, ссоры с товарищами по команде возможны. Надеюсь, что мои игроки, когда теряют мяч, дерутся друг с другом. Их нельзя удалять за это с поля, но они показывают во многих встречах, что способны сделать это», — приводит слова Аморима Manchester Evening News.
Самые скандальные футболисты в истории:
Комментарии
- 25 ноября 2025
-
18:59
-
18:45
-
18:42
-
18:40
-
18:35
-
18:35
-
18:23
-
18:19
-
18:02
-
17:59
-
17:53
-
17:49
-
17:45
-
17:36
-
17:35
-
17:30
-
17:19
-
17:14
-
17:13
-
17:03
-
16:49
-
16:47
-
16:45
-
16:41
-
16:37
-
16:35
-
16:29
-
16:22
-
16:21
-
16:17
-
16:16
-
16:02
-
15:57
-
15:56
-
15:51