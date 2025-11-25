Скидки
23:00 Мск
Аморим не согласен с решением удалить игрока «Эвертона» Гейе за стычку с одноклубником

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим выразил несогласие с решением судьи Тони Харрингтона удалить защитника «Эвертона» Идрисса Гейе за стычку с партнёром по команде Майклом Кином на 13-й минуте очного матча в 12-м туре чемпионата Англии (0:1).

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
24 ноября 2025, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Дьюсбери-Холл – 29'    
Удаления: нет / Гейе – 13'

«Ссориться — это не плохо. Это ещё не значит, что они друг друга не уважают. Я не согласен с этим удалением, ссоры с товарищами по команде возможны. Надеюсь, что мои игроки, когда теряют мяч, дерутся друг с другом. Их нельзя удалять за это с поля, но они показывают во многих встречах, что способны сделать это», — приводит слова Аморима Manchester Evening News.

