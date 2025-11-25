В «Целе» отреагировали на слухи, что Риера может возглавить «Спартак»

Спортивный директор словенского «Целе» Геннадий Голубин прокомментировал информацию о потенциальном уходе главного тренера Альберта Риеры в московский «Спартак».

«У нас со «Спартаком» не было никаких встреч по поводу Альберта. Мы до этого им уже отказывали и дали понять, что ни при каких условиях тренера мы отпускать не будем. Наш клуб не торгует тренерами. У Риеры есть действующий контракт, и он работает в «Целе».

В планы у нас не входит отпускать его за определённую компенсацию кому бы то ни было. Ни в «Црвену Звезду», ни в «Динамо» из Загреба, ни в «Лудогорец», ни в «Шахтёр». Никуда! Даже в «Спартак»! Общения по этому поводу не ведётся.

В четверг Альберт будет руководить командой в матче Лиги конференций. Мы общаемся с Риерой на тему продления соглашения с нашим клубом», — приводит слова Голубина Sport24.

На текущий момент и. о. главного тренера красно-белых является Вадим Романов. После 16 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 28 очков и занимает шестое место.

Риера занимает должность главного тренера «Целе» с лета 2024 года. Контракт испанского специалиста рассчитан до конца сезона-2025/2026.

