Пол Скоулз высказался о нынешней форме «Ливерпуля», раскритиковав Арне Слота

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота на фоне текущих результатов команды. В прошлом сезоне «красные» досрочно стали чемпионами Англии, сам специалист и ряд игроков тогда отметили это событие, не дожидаясь окончания розыгрыша чемпионата.

«Думаю, это всё началось ещё в конце прошлого сезона. Когда они стали чемпионами, пошла их неудачная серия. Они тогда ещё полетели на Ибицу. Арне Слот стоял за диджейским пультом, да ещё и на Ибице! Думаю праздновать подобным образом до окончания сезона — это неуважительно и очень некрасиво», — приводит слова Скоулза Tribal Football со ссылкой на The Good, The Bad & The Football.