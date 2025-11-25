Руководство «Реала» сохраняет полное доверие к Хаби Алонсо — Marca

Руководство футбольного клуба «Реал» Мадрид продолжает выражать полное доверие главному тренеру Хаби Алонсо. Об этом сообщает авторитетное испанское издание Marca. В стане мадридского клуба его по-прежнему рассматривают как ключевую фигуру текущего спортивного проекта. Такая позиция сохраняется, несмотря на последние результаты команды.

Как сообщает источник, Хаби Алонсо воспринимается клубным руководством как идеальный наставник для коллектива. В «Реале» поддерживают все решения, принимаемые испанским специалистом. Это касается, в частности, тактических экспериментов и решений по заменам игроков, включая Винисиуса Жуниора. Авторитет Алонсо внутри команды, согласно данным Marca, считается выше авторитета любого футболиста. Он позиционируется как лидер, способный уверенно вести проект вперёд.

Клубное руководство также выражает спокойствие относительно сложившейся нестабильной обстановки. Потеря очков в недавних встречах не вызывает беспокойства, так как в «Реале» это явление расценивают как нормальное для длительного и соревновательного сезона.

На текущий момент после завершения 13 туров национального чемпионата «Реал» Мадрид занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, опережая «Барселону» на одно очко. В розыгрыше Лиги чемпионов мадридцы располагаются на седьмой строчке в таблице общего этапа, набрав девять очков после четырёх проведённых матчей.