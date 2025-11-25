«Челси» и «МЮ» могут побороться за полузащитника сборной Германии — Sky Sports

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к 19-летнему полузащитнику сборной Германии и «РБ Лейпциг» Ассану Уэдраого. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, в контракте футболиста отсутствует пункт о досрочном расторжении контракта. «Быки» будут готовы продать Уэдраого грядущим летом только в случае наличия выгодного предложения.

В нынешнем сезоне полузащитник «РБ Лейпциг» принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

17 ноября во встрече квалификации к чемпионату мира 2026 года со Словакией (6:0) Уэдраого дебютировал в составе сборной Германии.

Сколько стоят молодые футболисты: