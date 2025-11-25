Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кварацхелия назвал сильные стороны «Тоттенхэма» в преддверии матча с «ПСЖ»

Кварацхелия назвал сильные стороны «Тоттенхэма» в преддверии матча с «ПСЖ»
Комментарии

Крайний нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поделился мнением о сильных сторонах «Тоттенхэма» в преддверии очного матча команд в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов, который состоится в среду, 26 ноября.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«[Минувшая] игра с «Баварией» была тяжёлой, и результат нас разочаровал. У нас есть возможность сразу же встать на победный путь на домашнем стадионе. Это именно то, что мы хотим сделать во встрече с «Тоттенхэмом». Однако эта команда хорошо атакует и обороняется, она очень быстра в атаке. Они вели 2:0 в игре с нами [за Суперкубок УЕФА], но нам удалось отыграться. Однако знаем, что матч будет тяжёлым», — приводит слова Кварацхелии пресс-служба «ПСЖ» на официальном сайте.

Материалы по теме
Кварацхелия: каждый игрок должен вносить свой вклад в оборону

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android