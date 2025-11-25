Кварацхелия назвал сильные стороны «Тоттенхэма» в преддверии матча с «ПСЖ»

Крайний нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поделился мнением о сильных сторонах «Тоттенхэма» в преддверии очного матча команд в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов, который состоится в среду, 26 ноября.

«[Минувшая] игра с «Баварией» была тяжёлой, и результат нас разочаровал. У нас есть возможность сразу же встать на победный путь на домашнем стадионе. Это именно то, что мы хотим сделать во встрече с «Тоттенхэмом». Однако эта команда хорошо атакует и обороняется, она очень быстра в атаке. Они вели 2:0 в игре с нами [за Суперкубок УЕФА], но нам удалось отыграться. Однако знаем, что матч будет тяжёлым», — приводит слова Кварацхелии пресс-служба «ПСЖ» на официальном сайте.

