Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник Леонардо Балерди рассказал о непростом периоде адаптации в «Марселе»

Защитник Леонардо Балерди рассказал о непростом периоде адаптации в «Марселе»
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник и капитан «Марселя» Леонардо Балерди рассказал о непростом периоде адаптации в своём нынешнем клубе, в который он перешёл летом 2020 года на правах аренды из дортмундской «Боруссии», а в 2021-м он заключил с провансальцами полноценный контракт.

— Ты стал футболистом «Марселя» [на постоянной основе] в 2021 году, первые два года получились непростыми: много давления и критики. Был даже болельщик команды, который объявил голодовку. Что ты сейчас думаешь о том периоде?
— Когда я прибыл сюда, то, честно говоря, сыграл до того всего около 10 матчей на профессиональном уровне. Поначалу было сложно, потому что я не был уверен в себе и ещё не имел опыта взрослой футбольной карьеры. Я провёл пять матчей за «Бока Хуниорс», а затем, за полтора года в «Боруссии», — всего восемь. Но я понимал, что «Марсель» — большой клуб и большие клубы ожидают немедленных результатов. Это нормально, однако, возможно, люди не осознавали этого.

За эти два года я многому научился и вырос как личность. И, что бы ни случилось, я знал, что не позволю этому сломить меня. За эти два года произошло и много хорошего, — приводит слова Балерди Get French Football News.

Материалы по теме
Матч за Суперкубок Франции «ПСЖ» — «Марсель» состоится в Кувейте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android