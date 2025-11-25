Защитник Леонардо Балерди рассказал о непростом периоде адаптации в «Марселе»

Центральный защитник и капитан «Марселя» Леонардо Балерди рассказал о непростом периоде адаптации в своём нынешнем клубе, в который он перешёл летом 2020 года на правах аренды из дортмундской «Боруссии», а в 2021-м он заключил с провансальцами полноценный контракт.

— Ты стал футболистом «Марселя» [на постоянной основе] в 2021 году, первые два года получились непростыми: много давления и критики. Был даже болельщик команды, который объявил голодовку. Что ты сейчас думаешь о том периоде?

— Когда я прибыл сюда, то, честно говоря, сыграл до того всего около 10 матчей на профессиональном уровне. Поначалу было сложно, потому что я не был уверен в себе и ещё не имел опыта взрослой футбольной карьеры. Я провёл пять матчей за «Бока Хуниорс», а затем, за полтора года в «Боруссии», — всего восемь. Но я понимал, что «Марсель» — большой клуб и большие клубы ожидают немедленных результатов. Это нормально, однако, возможно, люди не осознавали этого.

За эти два года я многому научился и вырос как личность. И, что бы ни случилось, я знал, что не позволю этому сломить меня. За эти два года произошло и много хорошего, — приводит слова Балерди Get French Football News.