Игроки «Торпедо» и «Балтики» вышли на матч Кубка России в футболках, посвящённых Симоняну

В эти минуты идёт матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором играют московское «Торпедо» и калининградская «Балтика». На данный момент счёт 1:0 в пользу балтийцев. На эту игру футболисты обеих команд, а также бригада арбитров под руководством Андрея Прокопова вышли в памятных футболках, посвящённых легенде московского «Спартака» и всего отечественного футбола Никите Симоняну, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет.

Фото: Кадр трансляции

Вместе со «Спартаком» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, он был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.