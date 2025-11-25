Скидки
Главная Футбол Новости

«Спартак» опубликовал распорядок церемонии прощания с Симоняном 27 ноября

Аудио-версия:
Комментарии

«Спартак» в телеграм-канале проинформировал, что проститься с легендой клуба Никитой Симоняном можно будет в четверг, 27 ноября, на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена». Желающие почтить память Симоняна смогут сделать это с 10:00 до 13:00 мск.

«Проход на территорию стадиона будет осуществляться через павильон №1, расположенный на площади со статуей гладиатора, а вход в чашу будет организован через северо-западный радиальный проезд между трибунами А и B.

Оставить автомобиль можно будет на парковке P2. Однако обращаем внимание на то, что количество парковочных мест ограничено. Просим воздержаться от использования личного транспорта», — написано на официальном сайте красно-белых.

Вместе со «Спартаком» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

На текущий момент он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых. На счету нападающего 160 голов за московскую команду.

