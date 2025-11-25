Радимов: кто не видел матч между «Оренбургом» и «Балтикой», не очень много потерял

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал ничейный результат (0:0) матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Балтикой».

«Скажем так, борьбы было гораздо больше, и те, кто эту встречу не видел, не очень много потеряли. «Балтика» гнула свою линию, «Оренбург» подстроился под них, поэтому не могу сказать, что этот матч как-то выходил за рамки. В общем, обе команды очень хорошо друг друга изучили, я думаю, что ничья вполне закономерна. И если «Балтика» хочет соревноваться за самые высокие места, надо такие команды обыгрывать. Даже при плохом качестве игры. Так что выше шестого места по итогам сезона они не заберутся. А Талалаеву хочу ещё раз передать большое спасибо за два копчёных угря, которые он мне привёз из Калининграда. Они такие вкусные. Очень люблю», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

По итогам 16 проведённых туров «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата, имея в своём активе 29 очков. «Оренбург» с 12 очками располагается на 14-й строчке, которая соответствует зоне стыковых матчей.