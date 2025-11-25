Ультрас «Спартака» сообщили о правилах на игре с «Локомотивом» в связи с кончиной Симоняна

Ультрас «Спартака» в телеграм-канале «Ультра | «Спартак» Москва» проинформировали о совместном решении с активными фанатами «Локомотива» об отказе от оскорбительных кричалок в адрес друг друга на очном матче команд в Фонбет Кубке России (26 ноября) в связи с кончиной Никиты Симоняна.
«В связи со скоропостижной смертью легенды не только «Спартака», но и всего отечественного футбола — Никиты Павловича Симоняна, активами фанатов «Спартака» и «Локомотива» принято решение отказаться от оскорбительных зарядов в адрес друг друга на завтрашнем кубковом матче.
Также на нашей трибуне не будет баннерного развеса, только траурная растяжка на втором ярусе. Просим всех красно-белых, которые будут на встрече, соблюдать эти простые правила:
1) Отказаться от оскорбительных зарядов в адрес «Локомотива».
2) Отказаться от баннерного развеса, независимо от места, где вы будете находиться на игре.
3) Провести первые пять минут матча в тишине в память о Никите Павловиче», — написано в сообщении.
