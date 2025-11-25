ФИФА дисквалифицировала Роналду на один матч, он сможет сыграть в первой встрече ЧМ-2026

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение дисквалифицировать нападающего и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на один матч после его удаления в игре 5-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 года с Ирландией (2:0). 40-летний футболист уже отбыл эту дисквалификацию, поскольку пропустил встречу 6-го тура с Арменией (9:1). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Таким образом, Роналду сможет принять участие в первой игре мирового первенства, которое состоится грядущим летом. Португальскому игроку могло грозить отстранение сроком на два-три матча.

Напомним, нападающий получил прямую красную карточку за удар локтём защитника сборной Ирландии Дары О'Ши.

Роналду позирует с кубком за победу в Лиге наций: