Главная Футбол Новости

ФИФА дисквалифицировала Роналду на один матч, он сможет сыграть в первой встрече ЧМ-2026

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение дисквалифицировать нападающего и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на один матч после его удаления в игре 5-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 года с Ирландией (2:0). 40-летний футболист уже отбыл эту дисквалификацию, поскольку пропустил встречу 6-го тура с Арменией (9:1). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Ирландия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Пэрротт – 17'     2:0 Пэрротт – 45'    
Удаления: нет / Роналду – 59'

Таким образом, Роналду сможет принять участие в первой игре мирового первенства, которое состоится грядущим летом. Португальскому игроку могло грозить отстранение сроком на два-три матча.

Напомним, нападающий получил прямую красную карточку за удар локтём защитника сборной Ирландии Дары О'Ши.

