Защитник Леонардо Балерди рассказал, как он смог закрепиться в «Марселе»

Центральный защитник и капитан «Марселя» Леонардо Балерди рассказал, как он смог закрепиться в своей нынешней команде.

«Есть несколько моментов, которые для меня изменили всё в «Марселе». В первую очередь это касается операции на плече. До этого я не играл на все 100%. Мне приходилось бороться с травмой, и иногда она давала о себе знать прямо во время матчей. Мне пришлось научиться бороться с нападающими, избегая вывиха плеча. Но потом пришла уверенность — я стал сильнее психологически.

Следующий эпизод — прибытие в клуб тренера Игора Тудора. Он очень мне доверял, уделял мне много времени, и с ним всё действительно начало меняться. У него особый образ мышления и такой уровень интенсивности тренировок, который сильно меня изменил, особенно в плане менталитета», — приводит слова Балерди Get French Football News.