Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник Леонардо Балерди рассказал, как он смог закрепиться в «Марселе»

Защитник Леонардо Балерди рассказал, как он смог закрепиться в «Марселе»
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник и капитан «Марселя» Леонардо Балерди рассказал, как он смог закрепиться в своей нынешней команде.

«Есть несколько моментов, которые для меня изменили всё в «Марселе». В первую очередь это касается операции на плече. До этого я не играл на все 100%. Мне приходилось бороться с травмой, и иногда она давала о себе знать прямо во время матчей. Мне пришлось научиться бороться с нападающими, избегая вывиха плеча. Но потом пришла уверенность — я стал сильнее психологически.

Следующий эпизод — прибытие в клуб тренера Игора Тудора. Он очень мне доверял, уделял мне много времени, и с ним всё действительно начало меняться. У него особый образ мышления и такой уровень интенсивности тренировок, который сильно меня изменил, особенно в плане менталитета», — приводит слова Балерди Get French Football News.

Материалы по теме
Защитник Леонардо Балерди рассказал о непростом периоде адаптации в «Марселе»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android