Главная Футбол Новости

Хау высказался о потерях «Ньюкасла» перед матчем Лиги чемпионов с «Марселем»

Хау высказался о потерях «Ньюкасла» перед матчем Лиги чемпионов с «Марселем»
Наставник английского «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Его команда встретится с французским «Марселем» 25 ноября.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Тренер подтвердил, что полузащитник Энтони Гордон и защитник Эмиль Крафт включены в состав команды, отправившейся на матч. Однако он сообщил, что защитник Киран Триппьер по-прежнему травмирован и не сможет принять участие во встрече. Специалист английского клуба также отметил, что ему предстоит провести консультации со специалистами, чтобы принять решение о целесообразности выхода в стартовом составе Валентино Ливраменто и Льюиса Холла. Это решение обусловлено тем, что оба игрока выходили на поле всего три дня назад во встрече с «Манчестер Сити».

«Они важны для нас, и их физическая форма имеет решающее значение. Особенно с учётом травмы Кирана — мы не совсем уверены насчёт сроков его отсутствия, и это оставляет нас без вариантов на позиции крайнего защитника. У нас есть глубина состава, игра одних и тех же футболистов в каждом матче не поможет нам достичь нашей цели», — приводит слова Эдди Хау BBC.

По итогам четырёх сыгранных туров «Ньюкасл» располагается на шестом месте в общей турнирной таблице Лиги чемпионов с девятью очками. «Марсель» находится на 25-м месте, имея в активе три очка.

