Челси — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Оклад Галактионова составит 7-9 млн рублей в месяц по новому контракту с «Локо» — источник

Заработная плата главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова составит 7-9 млн рублей в месяц по новому контракту, рассчитанному до декабря 2028 года. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, зарплата 41-летнего специалиста поднимется с 5 до 7 млн рублей в месяц с перспективой роста до 9 млн рублей в будущем. Неустойка за расторжение соглашения по желанию клуба составит шесть окладов.

Подчёркивается, что официально о продлении контракта объявят в ближайшие дни, скорее всего, после ответного матча со «Спартаком» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, который состоится 26 ноября.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Ранее «Чемпионат» первым сообщил о готовящемся продлении трудового соглашения с Галактионовым и его тренерским штабом на три года с повышением зарплаты.

Галактионов занимает должность главного тренера железнодорожников с ноября 2022 года. После 16 туров Мир РПЛ нынешнего сезона «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвёртое место.

