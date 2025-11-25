Скидки
Защитник «Марселя» Балерди ответил, как работа с Де Дзерби сделала его лучше

Аудио-версия:
Центральный защитник и капитан «Марселя» Леонардо Балерди рассказал об особенностях игры под руководством главного тренера команды Роберто Де Дзерби.

«Когда он пришёл в команду, то начал просить меня делать то, чего не просил ни один другой тренер. Раньше я концентрировался в основном на оборонительной фазе. Теперь же я уделяю внимание и атаке. Без мяча нужно быть сосредоточенным, но и при игре с мячом требования те же.

Будучи центральными защитниками, мы первыми получаем мяч после Херонимо Рульи — он наш вратарь, однако иногда он играет и как полузащитник.

Мы с Факундо Мединой, Бенжаменом Паваром и Найефом Агером всегда сосредоточены на поиске свободного пространства, на поиске третьего игрока. А в ситуациях один на один мы стараемся делать длинные передачи. Раньше обороняться было проще: думаешь: «Вот их «девятка», просто не дай ему получить мяч». Теперь с этим покончено.

Это помогло мне вырасти, это помогло каждому игроку, который играл под его руководством. Де Дзерби очень требовательный. Нам приходится играть обеими ногами, иногда отдавать пас в одно касание. Он показывает все возможные варианты передачи, чтобы тебе было легче принимать решения», — приводит слова Балерди Get French Football News.

