Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсенал Тула — Рубин: стартовые составы команд на матч Кубка России — 2025/2026, 25 ноября

«Арсенал» Тула — «Рубин»: стартовые составы команд на матч Кубка России — 2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 25 ноября, пройдёт матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между тульским «Арсеналом» и казанским «Рубином». Команды будут играть на стадионе «Арсенал». В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
25 ноября 2025, вторник. 20:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Арсенал» Тула: Мелихов, Большаков, Ботака-Иобома, Пенчиков, Раздорских, Цараев, Мирзов, Брнович, Горбунов, Попов, Максимов.

«Рубин»: Нигматуллин, Лобов, Арройо, Вуячич, Тесленко, Кузяев, Ходжа, Апшацев, Шабанхаджай, Кабутов, Сиве.

В последний раз «Рубин» играл с «Арсеналом» в апреле 2023 года. Тогда, в матче 28-го тура Лиги Pari, победу со счётом 1:0 одержали казанцы.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также армейцы являются обладателями Суперкубка России.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
Полузащитник «Рубина» Далер Кузяев отреагировал на победу в матче с «Ахматом» в РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android