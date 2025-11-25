Уго Льорис — после вылета «ФК Лос-Анджелес»: качество полей МЛС должно быть лучше

Голкипер «ФК Лос-Анджелес» Уго Льорис выразил своё недовольство качеством игрового поля, после того как его команда завершила борьбу за чемпионский титул МЛС. «ФК Лос-Анджелес» уступил клубу «Ванкувер Уайткэпс» в полуфинале Западной конференции, и вратарь назвал состояние газона одной из причин неудачи.

Льорис, ранее выступавший за лондонский «Тоттенхэм», прокомментировал условия, в которых проходил матч. Он напрямую адресовал свои замечания к руководству лиги, указывая на необходимость улучшения игровых поверхностей.

«Я думаю, что МЛС должна заняться проблемой качества полей. Мы все любим футбол, но игра заслуживает лучшего поля. Играть на таком поле, такого качества, невозможно. Даже в младших французских сериях качество полей лучше», — приводит слова Уго Льориса издание derbyderbyderby.it.