Экс-игрок «Спартака» Самуэль Жиго высказался о смерти Никиты Симоняна

Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго высказался о смерти экс-нападающего красно-белых Никиты Симоняна.

«Это очень грустная новость. Симонян был легендой «Спартака», все фанаты любили его. Когда я его встречал, он всегда мне улыбался. Прекрасный человек», — сказал Жиго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Вместе со «Спартаком» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

На текущий момент он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых. На счету нападающего 160 голов за московскую команду.

Материалы по теме «Спартак» опубликовал распорядок церемонии прощания с Симоняном 27 ноября

Как появился «Спартак»: