«Балтика» переиграла «Торпедо» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Окончен матч первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором играли московское «Торпедо» и калининградская «Балтика». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали балтийцы. Встреча состоялась на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра матча выступил Андрей Прокопов из Ярославля.

На 19-й минуте Андрей Мендель открыл счёт в этой игре и вывел балтийцев вперёд. На 72-й минуте Чинонсо Оффор забил второй мяч гостей.

В матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Балтика» сразится с уступившей командой противостояния московского «Динамо» и «Зенита».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.