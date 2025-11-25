Арне Слот — о результатах «Ливерпуля»: это нелепо, но клуб справится

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал текущую ситуацию с результатами команды, назвав её «нелепой» и «невероятной». Высказывания специалиста прозвучали после поражения клуба от «Ноттингем Форест» со счётом 0:3 в 12-м туре английской Премьер-лиги, который состоялся 22 ноября.

«Когда «Ноттингем Форест» в первый раз вошёл в нашу штрафную благодаря стандарту, они забили гол. Нам потребовалось некоторое время, чтобы оправиться от этого. Я видел, что команда очень старается. Я показал игрокам, сколько раз они заходили в штрафную – кажется, в шесть или семь раз больше, чем «Форест». Они защищались в своей штрафной гораздо лучше, чем мы – в своей. Мы должны гораздо лучше обороняться как команда. Количество пропущенных голов в этом и прошлом сезонах сильно отличается.

Это нелепо. Это невероятно. Я много раз говорил, что у нас никогда не будет достаточного количества оправданий таких выступлений. Это неожиданно для клуба, для меня и для всех. Но, возможно, этот клуб может справиться с этой ситуацией лучше, чем кто-либо другой, и чем тяжелее становится в этом клубе, тем более сплочёнными мы становимся», — приводит слова Слота BBC.