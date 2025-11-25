Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
«Манчестер Юнайтед» может бесплатно подписать защитника из Серии А летом — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании контракта с правым защитником «Ромы» Зеки Челиком. При этом конкуренцию «красным дьяволам» могут составить «Ливерпуль» и «Арсенал». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «волки» ценят 28-летнего футболиста и хотят продлить с ним трудовое соглашение, заканчивающееся грядущим летом. Однако сам игрок не торопится с принятием решения и в ближайшие недели планирует изучить все конкретные предложения.

Челик выступает в составе «Ромы» с 2022 года. В нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился голом и результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

