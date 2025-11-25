«Не нанеси травму Месси!» Защитник «Марселя» Балерди — об игре против экс-игрока «ПСЖ»

Центральный защитник и капитан «Марселя» Леонардо Балерди поделился впечатлениями от игры против бывшего нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Стараешься не думать слишком много о том, кто он. Но был один матч перед чемпионатом мира 2022 года, когда все мои друзья написали мне: «Не нанеси травму Месси!» Я отвечал: «Не говори так!» И потом я играл как обычно. Играть против него — это нечто особенное. Но Месси выступал за «ПСЖ», и я стремился его обыграть. Как игрок он невероятен.

Он как Марадона, который прославил Аргентину. Для нашего поколения Месси олицетворяет футбол – наш футбол, наш народ, наши улицы. Нам повезло, что у нас есть Марадона, а теперь и Месси. Нужно наслаждаться его игрой, пока он не завершил карьеру», — приводит слова Балерди Get French Football News.