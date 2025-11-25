Кунде выбрал «Барселону» вместо «Челси» из-за подхода Хави — GOAL

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал о причинах своего решения перейти в каталонский клуб летом 2022 года, отказавшись от предложения «Челси». По словам игрока, ключевую роль в его выборе сыграл диалог с главным тренером сине-гранатовых Хави.

«Мне понравился разговор с Хави. Время пролетело незаметно, а это всегда хороший знак. Мы говорили в основном о футболе. Я люблю говорить о футболе, а особенно с таким тренером, как Хави, который был одним из лучших игроков в истории.

Я говорил с Тухелем и чувствовал, что он хотел видеть меня в составе, но мне просто больше понравился подход Хави», — приводит слова Кунде портал Goal.

Важным фактором, повлиявшим на решение Жюля Кунде, стало различное видение его позиции в командах. По словам игрока, в «Челси» его рассматривали преимущественно в качестве флангового защитника, тогда как в «Барселоне» наставник видел его центральным защитником. Эта разница в позиционировании оказалась решающей для футболиста.

Жюль Кунде перешёл в «Барселону» в июле 2022 года из испанской «Севильи».