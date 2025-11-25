Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
«Ливерпуль» и «МЮ» следят за Винисиусом, не продлевающим контракт с «Реалом» — Mirror

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» следят за ситуацией с контрактом нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, о чём сообщает Mirror. Ранее издание The Athletic поделилось информацией, что бразильский футболист не продлевает трудовое соглашение из-за напряжённых отношений с главным тренером «сливочных» Хаби Алонсо.

По сведениям источника, «красные дьяволы» уже на протяжении длительного времени проявляют интерес к Винисиусу. В свою очередь, ранее «Ливерпуль» также назывался в качестве клуба, с которым связывали вингера.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

