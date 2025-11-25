Sky: Роналду также условно дисквалифирован на два матча, испытательный период — год

Срок реальной дисквалификации капитана и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, назначенный ФИФА после удаления в матче 5-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 года с Ирландией (2:0), составил одну игру (отбыл во встрече 6-го тура отбора с Арменией). Однако 40-летний футболист также отстранён на две игры условно, при этом испытательный период продлится в течение года. Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, Роналду получил прямую красную карточку за удар локтем защитника сборной Ирландии Дары О'Ши.

Подчёркивается, если капитан сборной Португалии допустит ещё одно подобное нарушение, то условная дисквалификация на два матча автоматически вступит в силу в следующих официальных встречах национальной команды.

