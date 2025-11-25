Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Sky: Роналду также условно дисквалифирован на два матча, испытательный период — год

Sky: Роналду также условно дисквалифирован на два матча, испытательный период — год
Аудио-версия:
Комментарии

Срок реальной дисквалификации капитана и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, назначенный ФИФА после удаления в матче 5-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 года с Ирландией (2:0), составил одну игру (отбыл во встрече 6-го тура отбора с Арменией). Однако 40-летний футболист также отстранён на две игры условно, при этом испытательный период продлится в течение года. Об этом сообщает Sky Sports.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Ирландия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Пэрротт – 17'     2:0 Пэрротт – 45'    
Удаления: нет / Роналду – 59'

Напомним, Роналду получил прямую красную карточку за удар локтем защитника сборной Ирландии Дары О'Ши.

Подчёркивается, если капитан сборной Португалии допустит ещё одно подобное нарушение, то условная дисквалификация на два матча автоматически вступит в силу в следующих официальных встречах национальной команды.

Материалы по теме
ФИФА дисквалифицировала Роналду на один матч, он сможет сыграть в первой встрече ЧМ-2026

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android