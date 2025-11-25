«Я долго смеялся». Игрок «Марселя» Балерди — о необычной встрече с полицейскими

Защитник сборной Аргентины Леонардо Балерди рассказал о необычном случае, который произошёл с ним в Марселе.

«Однажды я ехал на машине, и прямо передо мной остановился полицейский фургон с сиренами. Я подумал, что у меня будут проблемы: «Что я натворил?» Тут из машины выскочили трое или четверо полицейских и начали кричать «Вперёд, «Марсель»!» и петь.

Через несколько секунд они уехали. Это был обычный день, но он был великолепен. Я долго смеялся. Подумал тогда: «Ну, уж теперь я точно здесь освоился», — приводит слова Балерди Get French Football News.

Балерди выступает за «Марсель» с 2020 года, к этому моменту он провёл за клуб 175 матчей, в которых забил пять голов и отдал три голевые передачи.