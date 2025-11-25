Скидки
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Артета — о Компани: знал, что Винни будет превосходен во всём, совсем не удивлён

Артета — о Компани: знал, что Винни будет превосходен во всём, совсем не удивлён
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о своём коллеге, наставнике мюнхенской «Баварии» Венсане Компани.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У меня было предчувствие, что Винни будет превосходен во всём, что бы он ни выбрал, и я очень рад, что всё сложилось так удачно для него, потому что у него есть такая харизма, интеллект, любовь к игре, работоспособность, поэтому я знал, что, за что бы он ни взялся, он сделает это действительно хорошо, так что я совсем не удивлён», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Венсан Компани проводит свой второй сезон у руля «Баварии». По итогам прошлого сезона мюнхенский клуб под его руководством вернул себе чемпионский титул Бундеслиги.

В среду, 26 ноября, «Арсенал» примет «Баварию» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Матч состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

