Артета — о Компани: знал, что Винни будет превосходен во всём, совсем не удивлён

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о своём коллеге, наставнике мюнхенской «Баварии» Венсане Компани.

«У меня было предчувствие, что Винни будет превосходен во всём, что бы он ни выбрал, и я очень рад, что всё сложилось так удачно для него, потому что у него есть такая харизма, интеллект, любовь к игре, работоспособность, поэтому я знал, что, за что бы он ни взялся, он сделает это действительно хорошо, так что я совсем не удивлён», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Венсан Компани проводит свой второй сезон у руля «Баварии». По итогам прошлого сезона мюнхенский клуб под его руководством вернул себе чемпионский титул Бундеслиги.

В среду, 26 ноября, «Арсенал» примет «Баварию» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Матч состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».