Дьяков отметил, что руководству «Динамо» может не понравиться в кандидатуре Слуцкого

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о возможности назначения Леонида Слуцкого на пост главного тренера бело-голубых. На текущий момент российский специалист возглавляет «Шанхай Шэньхуа». 22 ноября Слуцкий со своей командой второй раз подряд стал вице-чемпионом Китая.

«Мне как болельщику было бы интересно посмотреть на Слуцкого в «Динамо». Однако сейчас Леонид Викторович не только тренер, но и шоумен. Не могу сказать, что это плохо. Но руководству бело-голубых и больших команд в РПЛ это вряд ли понравится. Два года подряд серебряные медали в Китае — хороший результат. Хотя не знаю, кто следит у нас за китайским чемпионатом.

Сложный вопрос, конечно. По мне, надо оставлять Гусева. Пусть работает до конца сезона. Он концовку прошлого чемпионата достойно провёл. В первой же игре этого чемпионата он кардинально меняет всё. Футболистов, которые были в чехле и не играли до смены тренера и рисунка игры. По моему мнению, не надо далеко ходить, когда есть человек, который давно в команде. Не надо искать иголку в стоге сена. Гусев знает клуб изнутри, является легендой «Динамо». Дайте поработать и не ищите всяких Шварцев, которых и так много было. Хуже не будет. «Динамо» без трофеев 30 с чем-то лет. Нет смысла кого-то привозить», — приводит слова Дьякова Legalbet.

