Смолов вновь раскритиковал Денисова, на защиту игрока «Спартака» встал Павел Яковлев

Чемпион России Фёдор Смолов подверг критике защитника «Спартака» Даниила Денисова после матча 16-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0). На сторону футболиста встал бывший нападающий красно-белых Павел Яковлев.

Яковлев: Знаю, Федь, что ты к Денисову скептически относишься, но он провёл хорошее дерби, один из лучших был.

Смолов: А в чём?

Яковлев: По крайней мере, в самоотдаче, желании. Не каждую игру можно достать из человека это желание. Но я тебя понимаю как футболиста, мы должны выходить, постоянно желать. В атаке беда, согласен.

Смолов: Паш, я в очередной раз смотрел за ним пристально. У него был один прострел по делу. Да вообще в целом, когда мяч к нему прилетает — беда. У меня вопрос к Константину Геничу и Дмитрию Шнякину. Когда в конце матча был крупный кадр, они обсуждали между собой. Там Даниил Денисов в очередной раз, к сожалению, на наших экранах мелькал. Они обсуждали, что он потенциальный претендент на звание игрока матча. Не понимаю, честно, за что ему дано звание игрока матча. Один прострел по-игроцки, где он принял мяч вперёд, наконец-то он, *****, принял мяч. Все передачи во втором тайме правой ногой, когда ему никто не мешает, он отдаёт в зону Роме Зобнину, где сразу перехват. В первом тайме он отдаёт Зобнину, открывается в центре, приём метра на четыре и потеря. То, что его не обыграл Глебов — ситуативно, когда ты владеешь преимуществом, а команда располагается в позиционном нападении. Не так сложно играть защитнику, когда у тебя нападающий отбороняется и соперник бежит без сил на скорости.

Яковлев: Доигровка эпизодов, ты говоришь про атакующие действия, согласен, однако у него никогда этого не было. Но то, как он сыграл в обороне, и этот показательный момент с Глебовым. Он доиграл его до конца.

Смолов: При этом Глебов, обороняясь, бежит, прокидывает мяч, он точно выиграл позицию, поставил нормально корпус. Что Денисов сделал выдающееся? Он сыграл просто так, как должен сыграть крайний защитник.

Яковлев: Он закрыл сильную его сторону.

Смолов: Он закрыл, потому что ЦСКА не очень понимал, как действовать в атаке, — сказали Смолов и Яковлев в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Главные футбольные дерби России: