Тренер «Торпедо» Кононов: игроками доволен, но плохо, что не прошли дальше в Кубке России

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды от калининградской «Балтики» (0:2) в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Не понравилось, как начали игру, было много ошибок. Концовка первого тайма понравилась, где создали пару моментов. Потом играли увереннее. В целом игроками доволен, но то, что не прошли дальше, конечно, плохо», — сказал Кононов в эфире «Матч ТВ».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.