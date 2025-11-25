Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Тренер «Балтики» Талалаев — о победе над «Торпедо»: рад, что команда прогрессирует

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о победе в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Торпедо» (2:0).

«Сегодня меня удовлетворила игра атаки, как команда поработала над ошибками после матча с «Оренбургом». Не совсем правильно играли после второго гола. Мы дали задания, ребята их выполнили, я рад, что команда прогрессирует», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Во встрече второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Балтика» сразится с уступившей командой противостояния московского «Динамо» и «Зенита».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.