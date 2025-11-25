Артета — о выборе между Эзе и Эдегором: футболисты должны заслуживать право играть

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал необходимость выбора между Эберечи Эзе и Мартином Эдегором в составе своей команды.

«Я делаю это, потому что приоритетом для команды является максимальная эффективность и победы в футбольных матчах, и им придётся справляться с такими ситуациями. Футболисты должны заслуживать право играть, и чем выше уровень каждого игрока, тем выше будет уровень команды. Поэтому нам придётся относиться к этому с оптимизмом, потому что это нечто выдающееся», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Ближайшая возможность для игроков проявить себя представится в среду, 26 ноября, когда «Арсенал» примет мюнхенскую «Баварию». Матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».