Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета — о выборе между Эзе и Эдегором: футболисты должны заслуживать право играть

Артета — о выборе между Эзе и Эдегором: футболисты должны заслуживать право играть
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал необходимость выбора между Эберечи Эзе и Мартином Эдегором в составе своей команды.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я делаю это, потому что приоритетом для команды является максимальная эффективность и победы в футбольных матчах, и им придётся справляться с такими ситуациями. Футболисты должны заслуживать право играть, и чем выше уровень каждого игрока, тем выше будет уровень команды. Поэтому нам придётся относиться к этому с оптимизмом, потому что это нечто выдающееся», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Ближайшая возможность для игроков проявить себя представится в среду, 26 ноября, когда «Арсенал» примет мюнхенскую «Баварию». Матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Материалы по теме
«Арсенал» — «Бавария». Битва двух лучших команд Европы
«Арсенал» — «Бавария». Битва двух лучших команд Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android