Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА представила финальные посевные корзины в преддверии жеребьёвки ЧМ-2026

ФИФА представила финальные посевные корзины в преддверии жеребьёвки ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала окончательные посевные корзины перед жеребьёвкой чемпионата мира 2026 года, которая состоится 5 декабря.

В процессе жеребьёвки группы на мировое первенство будут определяться из сборных в четырёх корзинах.

Корзина 1: Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия.

Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Республика Корея, Эквадор, Австрия, Австралия.

Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР.

Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, Европейский плей-офф. Путь A (Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния), Европейский плей-офф. Путь B (Украина/Швеция/Польша/Албания), Европейский плей-офф. Путь C (Турция/Румыния/Словакия/Косово), Европейский плей-офф. Путь D (Дания/Македония/Чехия/Ирландия), Межконтинентальные стыковые матчи. Путь 1 (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго), Межконтинентальные стыковые матчи. Путь 2 (Боливия/Суринам/Ирак).

Материалы по теме
ФИФА дисквалифицировала Роналду на один матч, он сможет сыграть в первой встрече ЧМ-2026

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android