Сафонов: я в предвкушении мощного матча с «Тоттенхэмом». Ожидаю особый настрой от них

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о грядущем матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», который состоится в среду, 26 ноября.

«Сегодня провели предыгровую тренировку перед завтрашним матчем с «Тоттенхэмом», который отыграем уже в новой форме! Встречи ЛЧ всегда интересные и насыщенные на моменты, поэтому я в предвкушении мощного матча.

И, кстати, как раз во встреча с «Тоттенхэмом» мы и выиграли первый трофей в этом сезоне. Так что от соперника ожидаю особый настрой», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Сафонов не принял участия ни в одном матче за «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме Кварацхелия назвал сильные стороны «Тоттенхэма» в преддверии матча с «ПСЖ»

Российские футболисты за рубежом: