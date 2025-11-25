Скидки
23:00 Мск
Сафонов: я в предвкушении мощного матча с «Тоттенхэмом». Ожидаю особый настрой от них

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о грядущем матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», который состоится в среду, 26 ноября.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
«Сегодня провели предыгровую тренировку перед завтрашним матчем с «Тоттенхэмом», который отыграем уже в новой форме! Встречи ЛЧ всегда интересные и насыщенные на моменты, поэтому я в предвкушении мощного матча.

И, кстати, как раз во встреча с «Тоттенхэмом» мы и выиграли первый трофей в этом сезоне. Так что от соперника ожидаю особый настрой», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Сафонов не принял участия ни в одном матче за «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Кварацхелия назвал сильные стороны «Тоттенхема» в преддверии матча с «ПСЖ»

Российские футболисты за рубежом:

