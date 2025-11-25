Ламин Ямаль — перед матчем с «Челси»: чувствую, что снова становлюсь собой

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль перед предстоящим матчем Лиги чемпионов УЕФА с английским «Челси» опубликовал на своей странице в социальной сети подборку своих лучших игровых моментов. Предстоящая встреча запланирована на сегодня и начнётся в 23:00 мск.

Видеоролик, опубликованный футболистом, сопровождается закадровым голосом, который произносит мотивирующие слова. «Я чувствую, что снова становлюсь собой – обновлённым, заряженным, сосредоточенным, ничто не мешает мне быть тем, кто я есть», — гласит сообщение, прикреплённое к публикации.

Текущая рыночная стоимость Ямаля, по данным портала Transfermarkt, оценивается в € 200 млн.