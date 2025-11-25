Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Нападающий «Балтики» Оффор прокомментировал победу над «Торпедо» в Кубке России

Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор высказался о победе своей команды в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Торпедо» (2:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
25 ноября 2025, вторник. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Мендель – 19'     0:2 Оффор – 71'    

— Я чувствую себя хорошо, мы тренировали моменты, второй темп, когда вратарь не забирает намертво мяч. Мы две недели тренировали, сегодня такой гол.

— Вы сегодня часто оттягивались на свою половину, играли как «опорный нападающий».
— Мы выполняли тренерскую установку, нам надо кайфовать. Я старался не терять мяч, — сказал Оффор в эфире «Матч ТВ».

Во встрече второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Балтика» сразится с уступившей командой противостояния московского «Динамо» и «Зенита».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.

