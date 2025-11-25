Скидки
Главная Футбол Новости

Сергей Меликов: Дагестан — самый футбольный регион России

Сергей Меликов: Дагестан — самый футбольный регион России
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов ответил, согласен ли он с мнением, что Дагестан является самым футбольным регионом России.

Хасанби Биджиев называл Дагестан самым футбольным регионом России, вы согласны с этим?
– Судите сами: более 300 тысяч детей являются участниками школьной футбольной лиги в Дагестане. Ещё раз: более 300 тысяч детей из 3 млн дагестанцев. Это очень большая цифра. Поэтому я считаю, что такие слова абсолютно справедливы. Дагестан — самый футбольный регион России, — приводит слова Меликова Legalbet.

После 16 туров Мир Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо», возглавляемое Хасанби Биджиевым, набрало 14 очков и располагается на 13-й строчке, находясь в зоне стыковых матчей.

