Тренер «Балтики» Талалаев: не делю коллег на иностранцев, молодых и на старых

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что воспринимает коллег только в плане профессиональных качеств, а не национальности.

«Меня тогда изначально спросили на съезде общественного объединения тренеров, как я отношусь к иностранным тренерам. Я сказал, что не делю тренеров на иностранцев, молодых и на старых. Но знаю, как сложно пробиться в Италии. Так как сам пытался. И ответил, что какие‑то ограничения должны быть. Например, взносы за иностранных тренеров, чтобы эти деньги шли детским тренерам в те клубы, в которые они приходят.

После этого спросили, с кем легче играть — с иностранцами или русскими. Я ответил, что есть топовые тренеры — как русские, так и иностранные. Потому что мы не знаем фамилии даже некоторых тренеров, которых нам привозят. Чем системнее тренер, тем легче работать, если честно. Найти проблемы в системе и подстроиться. Мы со всеми системными командами играем ровно, плотно.

Но моё кредо — не надо делить тренеров на национальности. Тренеры или системные, или спонтанные. Кто‑то же будет клевать и цепляться за то, что я сейчас сказал. У нас своих тренеров достаточно. При этом, когда приходят сильные иностранные специалисты, они красавцы. У нас есть примеры Бердыева, Парфёнова, Федотова, которые добивались результата, пусть и с другими бюджетами. У нас почему‑то не принято хвалить своих. А ведь достаточно специалистов, которые будут готовы дать результат, если будут созданы определённые условия», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».