Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо — о работе в «Реале»: очень ответственная, но я получаю удовольствие

Хаби Алонсо — о работе в «Реале»: очень ответственная, но я получаю удовольствие
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал характер своей работы на посту наставника одного из ведущих футбольных клубов мира.

«Работа в «Реале» оказалась такой, какой я и ожидал, — очень ответственной. Бывают моменты, когда требуется концентрация, и другие, когда нужно быстро реагировать. У нас есть необходимая самокритичность, мы недовольны последними матчами. Однако мы также видим, в какой ситуации мы находимся в Лиге и Лиге чемпионов. Но я получаю удовольствие от всего, что с этим связано», — приводит слова Алонсо издание AS.

Хаби Алонсо занимает должность главного тренера футбольного клуба «Реал» Мадрид с 1 июня 2025 года. Контракт с испанским специалистом рассчитан на три года, до 30 июня 2028 года.

Материалы по теме
Руководство «Реала» сохраняет полное доверие к Хаби Алонсо — Marca
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android