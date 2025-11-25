Хаби Алонсо — о работе в «Реале»: очень ответственная, но я получаю удовольствие

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал характер своей работы на посту наставника одного из ведущих футбольных клубов мира.

«Работа в «Реале» оказалась такой, какой я и ожидал, — очень ответственной. Бывают моменты, когда требуется концентрация, и другие, когда нужно быстро реагировать. У нас есть необходимая самокритичность, мы недовольны последними матчами. Однако мы также видим, в какой ситуации мы находимся в Лиге и Лиге чемпионов. Но я получаю удовольствие от всего, что с этим связано», — приводит слова Алонсо издание AS.

Хаби Алонсо занимает должность главного тренера футбольного клуба «Реал» Мадрид с 1 июня 2025 года. Контракт с испанским специалистом рассчитан на три года, до 30 июня 2028 года.