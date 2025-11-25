Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Арсенал» Тула — «Рубин»: команды определят победителя матча в серии пенальти

Аудио-версия:
Комментарии

Завершилось основное время матча первого этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между тульским «Арсеналом» и казанским «Рубином». Команды играют на стадионе «Арсенал». В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. По итогам основного времени счёт в игре 0:0, команды определят победителя в серии пенальти. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
25 ноября 2025, вторник. 20:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 0
3 : 2
Рубин
Казань

В последний раз «Рубин» играл с «Арсеналом» в апреле 2023 года. Тогда, в матче 28-го тура Лиги Pari, победу со счётом 1:0 одержали казанцы.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также армейцы являются обладателями Суперкубка России.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
Полузащитник «Рубина» Далер Кузяев отреагировал на победу в матче с «Ахматом» в РПЛ

Самые результативные легионеры РПЛ:

