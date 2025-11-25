«Арсенал» Тула — «Рубин»: команды определят победителя матча в серии пенальти

Завершилось основное время матча первого этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между тульским «Арсеналом» и казанским «Рубином». Команды играют на стадионе «Арсенал». В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев. По итогам основного времени счёт в игре 0:0, команды определят победителя в серии пенальти. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз «Рубин» играл с «Арсеналом» в апреле 2023 года. Тогда, в матче 28-го тура Лиги Pari, победу со счётом 1:0 одержали казанцы.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также армейцы являются обладателями Суперкубка России.

