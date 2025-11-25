Скидки
Челси — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Кубок России по футболу 2025/2026: результаты на 25 ноября, календарь, таблица

Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 25 ноября, календарь, таблица
Комментарии

25 ноября прошли две встречи первого этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей первого этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России на 25 ноября:

«Торпедо» — «Балтика» — 0:2;
«Арсенал» Тула — «Рубин» — 0:0 (3:2 пен.).

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также армейцы являются обладателями Суперкубка России.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
Тренер «Балтики» Талалаев — о победе над «Торпедо»: рад, что команда прогрессирует

Самые титулованные футбольные клубы России:

